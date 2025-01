Un barbat,din Arbore Botosani, a decedat dupa ce a adormit in timp ce fuma iar locuinta a luat foc

Un barbat de 41 de ani din satul Arborea, comuna George Enescu, a decedat, vineri dimineata, dupa ce ar fi adormit in timp ce fuma, camera in care acesta se afla fiind cuprinsa de flacari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani."Un barbat in varsta de 41 de ani si-a pierdut viata, in aceasta dimineata (vineri - n.red.), in urma unui incendiu ce a izbucnit in camera in care se afla. Tragedia s-a produs in localitatea Arborea. Din nefericire, incendiul a fost ... citește toată știrea