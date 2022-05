Un barbat din Botosani a fost mancat de porci

Un barbat de 54 de ani din comuna botosaneana Vorona a fost mancat de viu de porcii din gospodarie. Acesta a cazut inconstient si a fost atacat de animalele sale.Descoperirea a fost facuta luna trecuta de unul dintre vecinii barbatului, care nu il mai vazuse de ceva timp in preajma casei si care l-a gasit intr-o balta de sange."Pacientul a ajuns in serviciul nostru in stare critica. Se afla in soc hemoragic, cu o pierdere masiva de sange, aproape 2.500 de mililitri fiind scosi din cavitatea ... citeste toata stirea