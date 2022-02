Un barbat din Botosani si-a injunghiat fosta sotie, dar si pe mama si sora acesteia. Alerta a fost data de o vecina, care l-a vazut fugind cu un cutit

Un barbat si-a injunghiat fosta sotie, dar si pe mama si sora acesteia. Fosta sotie a agresorului a murit, celelalte doua femei fiind transportate la spital. Alerta a fost data de o vecina a celor trei femei, care l-a vazut pe barbat fugind din casa cu un cutit in mana. "Astazi, in jurul orei 15:30, politistii din Botosani au fost sesizati de catre o femeie, din comuna Sendriceni, cu privire la faptul ca un barbat, avand asupra sa un cutit, a parasit locuinta vecina, in fuga. Din primele ... citeste toata stirea