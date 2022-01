Un barbat din Republica Moldova a platit sute de euro pentru doua permise de conducere

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit asupra unui cetatean din Republica Moldova doua documente cu insemnele autoritatilor romane si moldovene, care s-au dovedit a fi falsificate. Barbatul era pasager intr-un autocar care mergea in Cehia. In baza analizei de risc pe linia documentelor de calatorie false sau falsificate, s-a efectuat un control amanuntit, iar asupra lui D.D., in varsta de 28 de ani, au fost descoperite doua permise de conducere, ... citeste toata stirea