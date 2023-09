Acesta a fost depistat conducand autoturismul cu o alcoolemie de 0.65mg/l alcool pur in aerul expirat si i-a oferit agentului care instrumenta cazul bani pentru a scapa de acuzatiiOfiterii de politie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Botosani au finalizat cercetarile in cadrul unui dosar penal in care, la data de 13 septembrie 2023, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani a emis rechizitoriul si a dispus trimiterea in ... citeste toata stirea