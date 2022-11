Un conac boieresc construit in 1884, acum sediu de primarie, va fi renovat cu bani din PNRR

Sediul administrativ al comunei Cristesti va fi reabilitat cu fonduri europene, prin Componenta 5 - Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, "eficientizarea energetica a sediului administrativ". Proiectul are o valoare totala de 4.008.755 lei. Fosta mosie a boierului Theodor Kristesku a fost construita in anul 1884, ulterior fiind transformata in spital. Din 2007 a devenit noua casa a Primariei Cristesti. "Ma bucur mult ca am prins ... citeste toata stirea