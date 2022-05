Un copil de 11 ani are nevoie de o operatie de 33.000 euro. Concert caritabil cu Mirel Manea, Fetele din Botosani, Oana Tabultoc, Arlechin

La inceputul lunii iunie va fi organizat un concert caritabil pentru salvarea vietii unui copil. Andreea Ursu, activistul civic implicat in mai multe actiuni caritabile, organizeaza un eveniment pentru strangerea de fonduri necesare salvarii vietii unui baietel de 11 ani: Andrei Anton are 11 ani. De la varsta de 7 ani totul a incetat in viata lui . Daca pana atunci viata decurgea normal , ei bine , incepand de la acea varsta, piciorusele micutului Andrei s-au oprit din a juca fotbal. Acum , ... citeste toata stirea