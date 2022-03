Un copil de doi ani era sa moara din cauza unei caciuli. Incident incredibil in nordul Moldovei

Un copil de numai doi ani a ajuns la spital in coma, intr-un accident stupid. Acesta s-a strangulat cu snurul de la caciula. O fetita de doi ani din judetul Botosani a ajuns in stare grava la spital dupa un accident neobisnuit. Mai precis, copilul s-a strangulat cu snurul de la caciula, arata monitorulbt.ro.Incidentul a avut loc in comuna Prajeni. Fetita se juca in curtea casei, echipata pentru anotimpul rece, inclusiv cu o caciula legata sub barbie.In timp ce se juca, caciula s-a agatat ... citeste toata stirea