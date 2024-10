Un elev de 12 ani, din Botosani, a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost BATUT de profesorul de sport: "I-a aplicat o palma grea la cap"

Caz deosebit de grav la o scoala din Botosani, unde un copil in varsta de 12 ani, ar fi fost lovit de mai multe ori de profesorul de sport, in timpul unui meci de handbal. Cadrul didactic s-ar fi suparat deoarece baiatul a facut o facut o greseala in timpul meciului. Conducerea scolii a deschis o ancheta.Un elev de la Scoala Gimnaziala 1 din Botosani ar fi fost lovit de profesorul de sport, care ii este si diriginte, in timpul unui meci de handbal. Ceea ce l-a scos din minti pe dascal a fost ... citește toată știrea