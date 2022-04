Un elev din Botosani a luat foc dupa ce a sters tabla. El a ajuns la Spitalul "Sf. Maria" din Iasi

Un elev de 17 ani de la Liceul Tehnologic 'Nicolae Balcescu' din localitatea Flamanzi, judetul Botosani, a ajuns la spital cu arsuri grave, dupa ce, la sfarsitul orelor de curs, a folosit spray-ul pentru curatat tabla magnetica si o bricheta.In prezent, baiatul este internat la Spitalul de copii Sfanta Maria din Iasi.Purtatorul de cuvant al unitatii medicale, medicul Solange Rosu: "Copilul in varsta de 17 ani este internat in prezent in Unitatea Functionala Arsi. Are o arsura prin flacara, ... citeste toata stirea