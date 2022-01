Un elev din Havarna a facut infarct la scoala. El a murit in bratele cadrelor medicale

Un tanar, in varsta de 20 de ani, din Havarna, a murit in bratele cadrelor medicale, dupa ce a suferit un infarct la scoala.Acesta era elev la Scoala Speciala Profesionala "Ion Pillat" din municipiul Dorohoi si tocmai iesise din izolarea cauzata de Covid-19.In cursul zilei de marti, i s-a facut rau, iar colegii au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj de la Ambulanta din Dorohoi, care l-a gasit pe tanar in stop cardio-respirator.Cadrele ... citeste toata stirea