Un invatator rupt de beat a facut circ in curtea Inspectoratului Scolar, la titularizare

Un invatator din Botosani a venit mort de beat la examenul de titularizare. De altfel, acesta nici nu putea participa la concurs, fiindca a fost declarat inapt din punct de vedere medical. Barbatul s-a dat in spectacol in curtea Inspectoratului Scolar. Un invatator s-a dat in spectacol saptamana trecuta, in curtea Inspectoratului Scolar Judetean din Botosani. Acesta a venit in ziua in care se sustinea examenul de titularizare, in stare de ebrietate, se impleticea prin jurul institutiei si a ... citeste toata stirea