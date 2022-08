Un jandarm a salvat viata unui batran cazut peste un gard metalic, pe strada. O sipca ii strapunsese gatul

Un barbat de 70 de ani a fost la un pas de moarte in urma unui accident stupid. A fost gasit sangerand abundent, cu gatul taiat. Un jandarm a sunat la 112. Un botosanean de 70 de ani era cat pe ce sa-si piarda viata in fata unei scoli din municipiul Botosani. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, 3 august, in fata Scolii numarul 7 din Botosani.Barbatul de 70 de ani s-a dezechilibrat cand a urcat pe trotuar si a cazut pe un gard metalic. O bucata ascutita desprinsa din gard i-a intrat in ... citeste toata stirea