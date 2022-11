Un jandarm din Botosani a donat sange de 27 de ori

Un jandarm din Botosani detine recordul de donari de sange in randul angajatilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), acesta facand, in ultimii 11 ani, nu mai putin de 27 de donari, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al IJJ, Dan Izotov.Potrivit acestuia, subofiterul s-a alaturat, joi, inca o data campaniei ,"Doneaza sange! Salveaza o viata!", organizata de Jandarmeria Romana in perioada 10 - 11 noiembrie."Andrei este jandarmul botosanean cu cele mai multe donari de sange la activ, ... citeste toata stirea