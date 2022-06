Un muzeograf, castigatorul Premiului National de Istorie "Nicolae Iorga"

Muzeograful Casei Memoriale "Nicolae Iorga" din municipiul Botosani, George Lucian Arhip, a primit, vineri, Premiul National de Istorie "Nicolae Iorga", acordat de asociatia culturala care poarta numele marelui istoric si Primaria municipiului Botosani.Premiul, in valoare de 6.000 de lei, i-a fost inmanat de primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, in cadrul unei gale desfasurate in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Botosani, cu prilejul implinirii a 151 de ani de la ... citeste toata stirea