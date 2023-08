In plina vacanta de vara, un elev din Iasi a primit un important premiu la o mare competitie internationala. Alexandru Barnea, elev in clasa a XI-a la Colegiul National din Iasi este unul din membrii lotului Romaniei la Olimpiada Internationala Stiintele Pamantului (IESO 2023). Concursul a fost organizat online, de India, in perioada 20-26 august. La competitie au participat 172 de elevi din 29 de tari.Elevii romani au participat la testul principal, intitulat DMT (Data Mining Test) si la ... citeste toata stirea