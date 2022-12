Proprietarul unui restaurant din municipiul Botosani este printre primii oameni de afaceri din tara care reactioneaza la opozitia Austriei la aderarea Romaniei in spatiul Schengen. Gabriel Atudoroae are un restaurant in municipiul Botosani si este printre primii reprezentanti ai mediului de afaceri local care actioneaza efectiv ca protest la adresa Austriei. Acesta a postat pe contul ... citeste toata stirea