Un om de afaceri ofera cursuri gratuite de limba araba la Biblioteca Judeteana Botosani

Biblioteca Judeteana "Mihai Eminescu" Botosani organizeaza in perioada 1 aprilie - 20 mai 2022 cursuri gratuite de limba araba dedicate incepatorilor. Cursurile se adreseaza persoanelor cu varsta de peste 8 ani, dornice sa se familiarizeze in tainele acestei limbi, aflate pe locul 4 in topul celor mai vorbite limbi de pe mapamond. Trainerul cursului va fi domnul Yasser Elgamal, un vorbitor nativ de limba araba, cu experienta in actiuni de voluntariat, un om de afaceri stabilit in Botosani. ... citeste toata stirea