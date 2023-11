Un politist a fost gasit mort, astazi, in cimitirul din Vlasinesti, judetul Botosani, Un batran, care voia sa aprinda o lumanare, a facut descoperirea si a sunat la numarul de urgenta 112."Astazi, 30 noiembrie, in jurul orei 10.30, Inspectoratul de Politie Judetean Botosani a fost sesizat cu privire la faptul ca, in comuna Vlasinesti, a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului.In urma deplasarii la fata locului, s-a constatat ca cele sesizate se ... citeste toata stirea