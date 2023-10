Un pompier din Botosani s-a clasat pe primul loc in proba "Pista cu obstacole" in cadrul concursului international "Cupa Odessos", rezervat pompierilor militari din Balcani, care s-a desfasurat, in perioada 25- 29 septembrie, in orasul Varna din Bulgaria.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, soldatul Gabriel Neculai a concurat cu peste 200 din cei mai buni pompieri din Ucraina, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Germania, Romania, Croatia si Cehia."Pista cu ... citeste toata stirea