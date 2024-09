Un preot,din Botosani, iubit de catre toti credinciosii a murit, dupa ce s-a infectat cu West Nile

Unul dintre cei mai iubiti si respectati preoti din judetul Botosani, parintele Ioan Alupoaiei, a decedat in urma unei infectii cu virusul West Nile. Dupa o lupta de trei saptamani cu boala, parintele Alupoaiei s-a stins din viata pe patul unui spital din Iasi.Parintele Ioan Alupoaiei, in varsta de 62 de ani, a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat semnificativ. Initial, acesta a ajuns la Urgente in stare critica si, dupa ce a ... citește toată știrea