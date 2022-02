Un primar fost profesor de istorie si om de afaceri vrea intinerirea comunei. Stimulent financiar pentru nou-nascuti

little child baby smiling lying under thr towelANUNT! Stimulent financiar pentru nou-nascuti, adoptat prin HCL 1552 / 09.02.2022 La initiativa primarului comunei Cristesti, Lucian Borfotina, Consiliul Local Cristesti a adoptat in sedina de miercuri 9 februarie 2022, un proiect de hotarare prin care locuitorii comunei noastre vor primi un stimulant financiar pentru fiecare copil nascut. "Am luat aceasta decizie pentru a stimula cat de cat cresterea natalitatii in comuna Cristesti. Pentru ... citeste toata stirea