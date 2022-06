Un sofer beat din Botosani a provocat un grav accident de circulatie. Avea 83 de ani

Un barbat in varsta de 83 de ani din municipiul Dorohoi a urcat la volan sub influenta alcoolului si a provocat un accident rutier, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu.Octogenarul prezenta halena alcoolica, insa era atat de baut incat nu a putut sufla in aparatul etilotest."Intrucat barbatul de 83 de ani emana halena alcoolica, s-a incercat testarea cu aparatul ... citeste toata stirea