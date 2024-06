Un tanar a facut live pe o retea sociala in timp ce ameninta o alta persoana cu un pistol

Un tanar de 32 de ani este cercetat penal, dupa ce postat pe retelele de socializare imagini cu el avand o arma in mareprezna si amenintand o alta persoana. Incidentul a avut loc marti, 4 iunie 2024, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.Oamenii legii spun ca arma folosita in videoclip este din categoria celor supuse autorizarii, neletala, iar tanarul respectiv nu era autorizat pentru detinere, motiv pentru care a fost ridicata de politisti in vederea continuarii ... citește toată știrea