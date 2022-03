Un tanar de 37 de ani este (din nou) director la o institutie de stat cu impact urias printre soferi

Schimbare de conducere in fruntea unei unitati de stat cu impact in randul botosanenilor.Este vorba despre Registrul Auto Roman (RAR) - Agentia Botosani, unde tanarul inginer Remus Dulgheru a primit decizie de numire pe functia de conducere.Documentul a fost transmis de la Bucuresti in data de 9 martie, cu incepere efectiva a activitatii pe postul de conducere de a doua zi, joi, 10 martie 2022.Decizia de delegare a atributiilor de conducere este pe perioada nedeterminata."La momentul in ... citeste toata stirea