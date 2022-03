Una dintre cele mai umilitoare infrangeri ale Romei, ramasa intr-o expresie celebra. Ce inseamna furcile caudine

Acum 2.300 de ani armata romana a suferit una dintre cele mai umilitoare infrangeri. Acest eveniment a marcat atat de profund istoria romana incat a ramas cunoscut pana astazi, sub forma unei expresii, care descrie un tratament dur si umilitor. "A trece pe sub furcile caudine" este o expresie des intalnita, desi de multe ori nepotrivit folosita. Publicul larg, cand vorbeste despre "o trecere pe sub furcile caudine" se refera mai ales la niste probe de foc pe care cineva trebuie sa le parcurga, ... citeste toata stirea