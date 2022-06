Unul dintre cele mai bizare ritualuri din vechea Europa. Cranii umane in varf de par si alte detalii socante

In Suedia a fost descoperita una dintre cele mai socante si ciudate scene ritualice din istoria vechii Europe. Specialistii vorbesc despre "vanatori de capete", zeci de victime, scene bizare, greu de inteles in zilele noastre. In anul 2009, in zona Kanaljorden, o arie mlastinoasa de langa raul Motala Strom, in Suedia, o echipa de muncitori lucra la realizarea unui pod peste raul Motala.Specialistii care faceau descarcarea arheologica au oprit insa lucrarile. In mlastini au gasit vestigii ... citeste toata stirea