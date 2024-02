UPDATE Actor impuscat in timpul unei repetitii la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botosani. Ce spune colegul care a tras

Razvan Amitroaie, un tanar actor de la Teatrul Mihai Eminescu din Botosani, a fost impuscat de un coleg, pe scena, in timpul repetitiilor la piesa "Iubesc, iubesc, te iubesc!", potrivit publicatiei Monitorul de Botosani. Victima a ajuns la spital.UPDATE Mai multe anchete au fost deschise in urma incidentului petrecut vineri."In urma informatiilor aparute in spatiul public conform carora, o persoana ar fi fost impuscata, cu o arma tip airsoft, in timpul unor repetitii pentru o scena de ... citește toată știrea