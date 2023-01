Urmarit pentru furt de peste 35.000 de euro in Italia, depistat de politistii de frontiera la Stanca

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat un barbat cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, cautat de autoritatile din Italia pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii, pe teritoriul acestui stat.In data de 27 ianuarie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, un barbat cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, in varsta de 31 de ani. ... citeste toata stirea