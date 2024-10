Ursii se impanzesc in toata tara. Autoritatile au reperat un exemplar in padurile din judetul Botosani, un loc atipic pentru aceste animale

Ursii iau cu asalt toata tara. Un exemplar a fost semnalat in padurile de la Botosani, o zona deluroasa care nu reprezinta un habitat pentru acest pradator. Localnicii sunt socati iar vanatorii spun ca ursul a venit, cel mai probabil, din judetul Suceava.Ursii au inceput sa ajunga si in zonele cele mai neasteptate din tara, judete care nu au un habitat frecventat, de obicei, de acest tip de pradator. Mai precis, in padurile din judetul Botosani, pe raza comunei Vorona, a fost zarit un ... citește toată știrea