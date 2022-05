USR acua: PSD+PNL fac la Botosani administratie pe furis. "Miroase de la o posta a coruptie, incompetenta si practici nedemocratice"

Comunicat de presa: Administratia locala care conduce judetul si localitatile judetului Botosani a ajuns la o lipsa de transparenta a propriei activitati fara egal in ultima lunga perioada de timp, iar situatia, probabil, este la fel si in alte judete ale tarii. Multe primarii din judet, in frunte cu cele din municipii, dar si cu Prefectura judetului sau Consiliul Judetean, arata o nepasare crasa fata de legile ce le obliga sa comunice cetatenilor activitatea pe care o presteaza, zice-se, in ... citeste toata stirea