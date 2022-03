USR Botosani cere masuri urgente pentru eliminarea cozilor de la Taxe si Impozite

Botosanenii trebuie, in continuare, sa stea ore in sir, in frig si in picioare pentru a-si plati darile catre municipalitate, desi s-a discutat in repetate randuri, s-a cerut si s-a promis ca se vor asigura conditii decente celor care-si fac datoria fata de fiscul local. USR Botosani cere inca o data edililor sefi ai Municipiului Botosani sa ia masurile necesare pentru ca cetatenii sa nu mai fie umiliti prin lipsa conditiilor de baza de la Directia de Taxe si Impozite Locale. Termenul scadent ... citeste toata stirea