USR Botosani - Terminati lucrarile la Spitalul Judetean Botosani!

USR Botosani face un apel public catre Consiliul Judetean pentru deblocarea, reinceperea si finalizarea, in cel mai scurt timp, a lucrarilor de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalul Judetean Mavromati. Lucrarile la UPU sunt oprite de cateva luni, autoritatile dand vina pe erori de proiectare si probleme de comunicare. Lucrarile de modernizare a unitatii au fost demarate in luna martie 2021, iar termenul de finalizare stabilit in contract era martie 2022. Desi luna viitoare este termenul ... citeste toata stirea