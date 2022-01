"Varu' ministrului" scos din biroul de director de angajatii institutiei; s-a lasat si cu anchete

Clientelismul politic functioneaza (inca) in Romania, insa exista si situatii unde persoanele favorizate sunt indepartate din functiile de conducere pe care le-au obtinut politic si nu neaparat urmare a unui concurs corect.Director "rasturnat" de oameniUn astfel de exemplu vine de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Botosani, structura aflata in subordinea Administratiei Bazinale de Apa Prut - Barlad. Aceasta institutie a fost preluata in urma cu doi ani, prin detasare, de liberalul ... citeste toata stirea