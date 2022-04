Vatra Domneasca, de doi ani pe primul loc in Topul judetean al firmelor

Fabrica de paine si specialitati de panificatie, Vatra Domneasca a reusit ca in ultimii doi ani sa se claseze pe primul loc in Topul judetean al firmelor realizat de Camera de Comert Industrie si Agricultura si sa fie lider in domeniul sau de activitate. Cum reuseste o companie sa ajunga pe primul loc si sa se mentina acolo? Omul de afaceri Gabriel Timofte, fondatorul si managerul companiei Vatra Domneasca, a declarat ca accentul pe calitate produselor, o resursa umana cat mai bine instruita si ... citeste toata stirea