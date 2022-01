Viata de cosmar in blocurile-ghetou de la tara. Au fost construite de comunisti acum 50 de ani

Sute de sateni din judetul Botosani traiesc o viata de cosmar in blocurile din mediul rural ridicate in comunism pentru administratiile CAP-urilor si ale primariilor. Nu au utilitati, iar scarile de bloc, ramase neingrijite zeci de ani, s-au transformat in adevarate ghetouri. Peste 60% din populatia judetului Botosani traieste la tara. Cei mai multi sunt oameni nevoiasi, dar care reusesc sa traiasca din ceea ce cultiva si cresc pe langa casa. Viata cea mai grea o au insa taranii de la bloc. ... citeste toata stirea