Viata la doi pasi de razboi. Dramele refugiatilor si solidaritatea localnicilor de la granita

Ecourile razboiului din Ucraina se resimt cel mai mult in satele de la granita de nord a Romaniei. Mii de refugiati strabat comunele, cazati temporar de autoritati sau localnici, iar satenii fac nopti albe din cauza bombardamentelor si avioanelor de lupta. Cosmarul razboiului din Ucraina a lovit si satele de la granita de nord a Romaniei. In comunele de granita ale judetului Botosani, valurile de refugiati aduc cu ei o adevarata criza umanitara. In plus, localnicii aud zi si noapte ecourile ... citeste toata stirea