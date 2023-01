Victima unui accident rutier, salvata de doi jandarmi

Doi jandarmi care se indreptau in aceasta dimineata spre serviciu au intervenit pentru a salva viata unui barbat, victima a unui accident rutier.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Botosani, la ora 04.50, in timp ce mergeau pe Calea Nationala din municipiu, jandarmii au vazut cum un autoturism a lovit o persoana pe trecerea de pietoni de la intersectia cu strada Uzinei. Victima a fost aruncata la cativa metri in urma impactului."Plutonierul adjutant sef ... citeste toata stirea