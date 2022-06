VIDEO ALERTA: 6 poduri de pe drumurile nationale din Botosani sunt "in stare critica sau nesatisfacatoare"

Senatorul Cristian Achitei, singurul parlamentar botosanean inginer specialist in drumuri, atrage atentia Ministerului Transporturilor condus de Sorin Grindeanu ca in judetul Botosani sunt probleme mari la podurile de pe drumurile nationale. In ultimele luni au fost facute expertize la podurile de pe drumurile nationale din judetul Botosani si situatia este una alarmanta. "Atrag atentia ca sase dintre acestea au fost catalogate de experti ca fiind in stare critica sau nesatisfacatoare", a ... citeste toata stirea