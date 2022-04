VIDEO Audieri maraton dupa ce un agent de paza a fost aproape omorat in bataie la o discoteca

Patru botosaneni au fost retinuti de politisti dupa ce au snopit in bataie, cu bate si topoare, un agent de paza la o discoteca din Flamanzi. Patru botosaneni au fost dusi la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, dupa ce au aproape au omorat in bataie un agent de paza la o discoteca din orasul Flamanzi. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica.La o petrecere in discoteca orasului, agentul de paza a refuzat accesul unui grup de barbati, pe motiv ca acestia ar fi ... citeste toata stirea