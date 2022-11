VIDEO Cand bogatii iau de la saraci: Sibiu si Ilfov au mai multi elevi saraci decat Botosani in programul "Masa calda"

Doina Federovici, presedintele Consiliului Judetean Botosani, presedinte al PSD Botosani si al Organizatiei Femeilor Social Democrate din Romania, a tras un semnal de alarma la simpozionul "Pactul pentru Tineri" derulat de CONAF la Botosani. In discursul sau in calitate de presedinte al CJ Botosani, Federovici a anuntat ca judetul are 9 scoli incluse in programul guvernamental "masa calda", cu 4882 de elevi. Chiar daca este un program de ... citeste toata stirea