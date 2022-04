VIDEO Cel mai prost tronson de drum din municipiul Botosani, Calea Nationala in zona industriala

Multe drumuri sunt in stare jalnica in municipiul Botosani, dar parca cel mai distrus dintre toate este tronsonul din Calea Nationala in zona industriala. Pana anul trecut doar gurile de canal si trecerea la nivel cu calea ferata erau cele care distrugeau masinile in acea zona, dar lucrarile comandate de Primarie pentru a se evita viitoarele inundatii in langa Brico Depo au transformat totul intr-un adevarat cosmar. Strada, si asa distrusa, a fost hacuita de noile lucrari si totul a fost ... citeste toata stirea