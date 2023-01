Fosti colegi in parlament pe vremea USL-ului, Doina Federovici, presedintele Consiliului Judetean Botosani, si Verginel Gireada, primarul comunei Mihai Eminescu, s-au contrat pe tema impartirii banilor pentru drumuri in 2023. Gireada a spus ca banii primiti de la CJ nu sunt suficienti nici macar pentru interventii punctuale la drumuri, in timp ce Federovici a tinut sa ii reaminteasca de anii in care comuna condusa de acesta ... citeste toata stirea