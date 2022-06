VIDEO Cum a boicotat PNL tot municipiul cand a vrut sa-l apere pe Esurcanu si "inteligenta" PSD. Discutie libera cu Raluca Curelariu, USR

Consiliul Local al municipiului Botosani a fost dominat de PSD si PNL in fiecare an lasat de Dumnezeu de la Revolutie pana acum. De vreo zece ani asistam la un circ in toata regula in forul deliberativ al municipalitatii, acolo unde alesii botosanenilor incearca sa-si doboare recordurile proprii de bataie de joc la adresa botosanenilor. Daca PSD a facut tot ce a putut sa-l saboteze pe fostul primar Catalin Flutur, astfel incat acesta a pierdut de doua ori la ultimele trei runde de alegeri, acum ... citeste toata stirea