VIDEO De ziua PNL, bustul lui I.C. Bratianu a fost montat in fata sediului din Botosani

Consilierul local liberal Maricel Maxim a montat bustul primului presedinte al PNL, I.C. Bratianu, in fata sediului PNL Botosani chiar cand liberalismul implineste 147 ani de istorie in Romania. Dupa ce PSD a refuzat ani la rand prin Consiliul Local ca in municipiul Botosani sa fie montat bustul lui I.C. Bratianu, liberalii au decis sa il puna in valoare chiar in fata sediului lor si sa il onoreze asa cum se cuvine. Consilierul local Maricel Maxim a declarat ca ar fi vrut ca acest bus sa fie ... citeste toata stirea