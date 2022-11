FAMMA Botosani, fondata de omul de afaceri Florin Nitura, de la Innovo Windtherm, s-a clasat pe locul 2 in Topul Firmelor la categoria Constructii - lucrari de tamplarie si dulgherie. Cu o cifra de afaceri de 2,2 milioane lei in 2021 si un profit brut din exploatare de 122.125 lei, Florin Nitura spune ca in 2022 rezultatele financiare sunt mai bune si se vor regasi in cifrele finale ale anului. "2022 a fost un an mai bun ca ... citeste toata stirea