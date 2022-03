VIDEO Flutur despre Andrei: "Ce se intampla in Botosani este o crima... minciuna si prostie... Costa mai mult scoaterea dalelor de tramvai decat cofinantarea pentru proiectul european"

Fostul primar Catalin Flutur l-a desfiintat pe actualul primar Cosmin Andrei in emisiunea Dialog Deschis, la Tele M, si i-a adus acuzatii grave pentru ca renunta la cateva zeci de milioane de euro din fonduri europene pentru proiectul de modernizare a transportului cu tramvaie. Flutur sustine ca in momentul de fata primarul Cosmin Andrei renunta la un proiect de 80 milioane euro pentru Botosani si lasa sistemul public de transport in aer, fara nicio perspectiva. Finantarea pentru proiectul de ... citeste toata stirea