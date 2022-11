VIDEO In ciuda crizelor din economie, Ciubotaru anunta inceperea in 2023 a lucrarilor la cel mai mare proiect imobiliar din Botosani

12 hectare, 848 de apartamente in 20 de blocuri, 864 locuri de parcare, 46 de case. In 2023 vor incepe lucrarile la cel mai mare cartier rezidential din Botosani. Omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru, fondatorul grupului de firme Electroalfa, a declarat ca inflatia galopanta din ultimii doi ani la materialele de constructii nu pun in pericol demararea lucrarilor la cel mai mare cartier rezidential din Botosani. "Proiectul va continua categoric. Costurile au crescut cu 40-45%, dar sa nu uitam ca ... citeste toata stirea