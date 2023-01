Comuna Mihai Eminescu va avea parte si in 2023 de investitii masive in extinderea retelelor de utilitati, atat apa si canalizare, cat si gaz si vor fi noi drumuri modernizate. Cel putin asta anunta primarul Verginel Gireada. Acesta a precizat ca sunt multe lucrari pe care vrea sa le realizeze in 2023 pentru ca in 2024 este an de alegeri locale si nu vrea sa fie ... citeste toata stirea