Prefectul Sorin Cornila a participat la decernarea de catre Camera de Comert Industrie si Agricultura a premiilor pentru Topul Judetean al Firmelor. Daca pana anul trecut a facut parte dintre premianti, firmele lui Sorin Cornila fiind in varful clasamentelor din domeniile de activitate din care fac parte, in acest an prefectul nu a facut decat sa isi felicite fostii ... citeste toata stirea